الفرنسية إيزابيل هوبير رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا الـ81

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي عن اختيار الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير، لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالدورة الـ81 من المهرجان، المقامة فعالياته في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، إذ تمّ اتخاذ القرار بشأن رئيس لجنة التحكيم من قبل مجلس إدارة المهرجان بناءً على توصية مدير المهرجان ألبرتو باربيرا، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وعبرت إيزابيل هوبير عن سعادتها باختيارها لرئاسة لجنة تحكيم الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي، قائلة: «هناك تاريخ طويل وجميل بيني وبين المهرجان، واختياري هو شرف كبير، حيث أصبحت السينما وعدًا أكثر من أي وقت مضى، وعد بالهروب، والمفاجآت، وإلقاء نظرة فاحصة على العالم، متحدين اختلاف أذواقنا وأفكارنا».

إيزابيل هوبير مصدر إلهام لصناع السينما العظماء

وأشاد مدير مهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا، بالممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير، ووصفها بـ «ممثلة هائلة، متطلبة، فضولية، وسخية للغاية».

وأضاف: «كانت مصدر إلهام للعديد من صانعي الأفلام العظماء، ولم تتهرب أبدًا من دعوة المخرجين الشباب أو غير المشهورين الذين رأوا فيها المترجم المثالي لقصصهم، استعدادها الهائل لوضع نفسها على المحك باستمرار، وهو علامة على ذكائها غير العادي، إلى جانب قدرتها على النظر إلى السينما خارج الحدود الجغرافية والعقلية، يجعلها رئيسة مثالية للجنة التحكيم في مهرجان مفتوح للعالم أجمع، مثل مهرجان فينيسا السينمائي».