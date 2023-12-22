موعد عرض مسلسل The Regime لـ كيت وينسلت

طرح الإعلان الترويجي لمسلسل «The Regime» عبر موقع المشاهدات يوتيوب، والمقرر عرضه يوم 3 مارس 2024 بمفاجأة من كيت وينسلت جمهورها بدورها في هذا المسلسل المختلف تماما عن أدوراها الرومانسية التي تقدمها في معظم أعمالها، حيث تجسد شخصية عامة ذات حيثية كبيرة في المجتمع.

كيت وينسلت

وشاركت الممثلة العالمية كيت وينسلت جمهورها بمجموعة صور من مشاهدها في مسلسل The Regime عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وكتبت: «سيتم عرض مسلسل لأول مرة في 3 مارس».

تفاصيل مسلسل The Regime

المسلسل مكون من 6 حلقات، بطولة كيت وينسلت، ماتيس شونارتس، جولوم جالين، أندريا ريزبورو، مارثا بليمبتون، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، ويتناول الحياة داخل النظام الأوروبي.

تقدم كيت وينسلت شخصية مستشارة لدولة أوروبية لم يتم ذكر اسمها، وتظهر وهي ترقص في عرض استعراضي على أغنية عيد الميلاد، وتصاب بمرض خطير.