ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على مواطني المنوفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة المنوفية، بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات بأسماء مختلفة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لـ الكيان التعليمي وإحدى الجامعات – 3 أكلاشيه باللغة الأجنبية خاصة بالكيان– هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي).