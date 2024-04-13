«الداخلية»: ضبط 196 قضية مخدرات.. وإنهاء خدمة أمين شرطة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (196) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (209) متهمين ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (87,291 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (19,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (8,384 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,370 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,551 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (905 جرامات).

كمية من مخدر البودر وزنت (130جراما).

عدد (1315) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (35 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما)، وذلك على النحو التالي:

(3) بنادق آلية.

(6) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(24) فردا محليا.

(49) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة .

(137) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50189) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(132) حكم جناية.

(15450) حكم حبس جزئى.

(3185) حكم حبس مستأنف.

(23505) حكم غرامة.

(7917) مخالفة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (17) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (13) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (208) دراجات نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (20951) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، إنهاء خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات مع أحد السياح.