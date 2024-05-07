«القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لفض شرطة الاحتلال بالقوة المظاهرات في تل أبيب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات متداولة لفض شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالقوة للمظاهرات في تل أبيب، والمطالبة بإبرام صفقة التبادل.

تعامل عنيف من شرطة الاحتلال مع المتظاهرين

وأظهرت الصور تعاملًا عنيفًا من قبل شرطة الاحتلال مع هذه المجموعات التي تتظاهر منذ أشهر طويلة؛ لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بقبول صفقة لتبادل الأسرى بشكل فوري.

ومن بين المتظاهرين من يطالب بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، التي تسببت في خسائر في صفوف المحتجزين والجنود الإسرائيليين، الذين قتلوا نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن شوارع تل أبيب تشهد حالة من الغضب العارم، بسبب عدم قدرة إسرائيل على الاتفاق على صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، رغم الحرب المستمرة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني.