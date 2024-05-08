سياسي فلسطيني: نتنياهو متفرد ولا يلقي لتصريحات الإدارة الأمريكية بالا

أكد الدكتور جهاد حرازين، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية، أن الإدارة الأمريكية تحاول عدم فقدان البقعة الجوسياسية المهمة في العالم، وتعمل على عدم خسران أي الأصوات في الانتخابات الأمريكية المقبلة، كما أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى العديد من الجولات بالمنطقة خلال الـ7 أشهر الماضية، لإدراكه الكامل بأن المنطقة ملتهبة، وفقدان أمريكا للمنطقة يؤثر على الخريطة الأمريكية في مستقبل العالم.

الإدارة الأمريكية تريد مسك العصا من المنتصف

شدد «حرازين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن الإدارة الأمريكية تريد مسك العصا من المنتصف، موضحًا أن نتنياهو متفرد، ولا يلقي لتصريحات الإدارة الأمريكية بالا، وفي السياق الحقيقي الإدارة الأمريكية قد تبدو غير قادرة على حسم أمرها.

وأوضح أن الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس شخصيًا، وليس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذا الخلاف، إذ إن أكثر من 80% من الشعب الأمريكي يدعم إسرائيل، منوهًا بأن الإدارة ترى أن نتنياهو يناور ويتلاعب بشأن الوعود.

ترامب هو الصديق المقرب لإسرائيل

أشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الصديق المقرب لإسرائيل ولنتنياهو، وهو سبب الخلاف الحالي بين بايدن ونتنياهو، كما أنه كان هناك خلاف سابق بين نتنياهو وإدارة أوباما عام 2016، وبايدن كان نائب الرئيسي آنذاك، منوهًا بأن نتنياهو يتحدث عن ضرورة عدم استهداف المدنيين.

وتابع: «أمريكا لا تستطيع حسم موقفها بما يجري في الشرق الأوسط»، والمنطقة لا يمكن التلاعب بها، مشددًا على أن القاهرة بذلت جهودا كبيرة، ولن تتوقف جهودها لحماية ودعم الشعب الفلسطيني والقضية في كل المحافل الدولية، وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل المستويات.