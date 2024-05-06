الرئاسة الفلسطينية: نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية السياسات الإسرائيلية الخطيرة

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت فعليًا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح الفلسطينية، محملًا الإدارة الأمريكية مسؤولية السياسات الإسرائيلية الخطيرة، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وقال أبو ردينة، إن الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان على غزة، هي التي تشجع بنيامين نتنياهو وقادته بالاستمرار في العدوان.

اجتياح رفح يعني تعرض مليون وصف فلسطيني لمذبحة إبادة جماعية

وأضاف أن اجتياح رفح الفلسطينية يعني أن مليون ونصف مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقًا، كما طالب الإدارة الأميركية بالتحرك فورًا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي.

وأكد أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.