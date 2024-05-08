«الداخلية» تختتم بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بمشاركة 300 فارس

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية للفروسية «لقفز الحواجز» للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها والمبتدئين بقسميها والمباريات المفتوحة بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، الذي يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية، وأُقيمت فعاليات البطولة على مدار 3 أيام خلال الفترة من 2/5/2024 حتى 4/5/2024.. بمشاركة 300 فارس وفارسة وجواد، في مباريات الفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات والارتفاعات.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كل السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، إضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعدادا كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات إضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفي ختام الفعاليات جرى توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء احتفالية بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلي لجان التحكيم.

من جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.