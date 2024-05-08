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البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق محتمل في قطاع غزة مستمرة

كتب:

حسن سمير
06:30 م | الأربعاء 08 مايو 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن المحادثات بشأن اتفاق محتمل في قطاع غزة مستمرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم حسن سمير