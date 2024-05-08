البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق محتمل في قطاع غزة مستمرة كتب: حسن سمير 06:30 م | الأربعاء 08 مايو 2024 البيت الأبيض أكد البيت الأبيض، أن المحادثات بشأن اتفاق محتمل في قطاع غزة مستمرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: البيت الأبيض: استئناف إدخال الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح غدا البيت الأبيض: تفاؤل بانفراجة في جولة محادثات وقف إطلاق النار الحالية بالقاهرة البيت الأبيض: التوصل لاتفاق بشأن غزة هو أفضل نتيجة.. ومستمرون في تحقيق هذا الهدف «القاهرة الإخبارية»: البيت الأبيض يدرس الآن رد حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة البيت الأبيض غزة قطاع غزة إسرائيل القاهرة الإخبارية بقلم حسن سمير