علماء يحذرون من ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة: المجاعات تنتظر العالم

شهد عدد من الدول حول العالم كوارث طبيعية، تنوعت ما بين الفيضانات والسيول، وذلك لوجود منخفضات جوية قوية أثرّت على درجات الحرارة في معظم البلاد شرقا وغرباً.

وفي هذا السياق، قال المئات من علماء المناخ البارزين في العالم، إنهم يتوقعون أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بواقع 2.5 درجة مئوية على الأقل «4.5 فهرنهايت»، هذا القرن، مما يتجاوز الأهداف المتفق عليها دوليًا ويسبب عواقب كارثية على البشرية والكوكب.

علماء المناخ: الكوكب يشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة

وأضاف عدد كبير من أعضاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، أن درجة الحرارة العالمية سترتفع 2.5 درجة مئوية، في حين يتوقع نصفهم تقريبًا 3 درجات مئوية على الأقل «5.4 فهرنهايت». ويعتقد 6% فقط أنه سيتم الوفاء بالحد الأقصى المتفق عليه دوليًا وهو 1.5 درجة مئوية، وفقا لما نشرته صحيفة «جارديان».

ما هي أضرار ارتفاع درجات الحرارة على العالم؟

وذكر عدد من علماء المناخ العلماء أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة سيسبب أضرارا جسيمة على العالم، مثل انتشار المجاعات والصراعات والهجرة الجماعية، نتيجة وجود موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف التي تفوق شدتها وتواترها بكثير تلك التي ضربت بالفعل.

وأوضح العلماء أن أزمة المناخ بالفعل ستعمل على إلحاق أضرار جسيمة بالبشر وسبل العيش في جميع أنحاء العالم، إذ لم يتجاوز متوسط الحرارة العالمية 1.2 درجة مئوية «2.16 فهرنهايت» على مدى السنوات الأربع الماضية، لذا يجب على الدول اتخاذ الإجراءات الاحترازية في أقرب وقت.

ومن جانبها، ذكرت الدكتور غريتا بيكل، من جامعة تسمانيا، تعليقا على توقعات علماء المناخ بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير: «أعتقد أننا نتجه نحو اضطراب مجتمعي كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستواجه السلطات أحداثًا خطيرة واحدة تلو الأخرى، وسيتعطل إنتاج الغذاء».

فيما قال الخبراء إن الاستعدادات الضخمة لحماية الناس من أسوأ الكوارث المناخية المقبلة أصبحت الآن ضرورية بلا نقاش.