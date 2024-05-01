ورشة عمل تعالج قضايا المناخ بمشاركة 150 طالبا إفريقيا في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب بالمكتبة، ندوة بعنوان «ورشة عمل تغير المناخ: رؤى الشباب الأفارقة»، وذلك يوم السبت 11 مايو الجاري الساعة الـ1 ظهرا بقاعة المحاضرات في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

حضور 150 طالبا إفريقيا في ندوة مكتبة الإسكندرية

وكشفت مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي، تفاصيل الندوة، مشيرة إلى حضور 150 طالبا إفريقيا يمثلون دولًا مختلفة منها السودان، وهم من الطلاب المشاركين في برنامج «شباب الأفارقة من أجل التنمية» الموجه لبناء القدرات العلمية والمعرفية للشباب الإفريقي.

الندوة تهدف إلى التوعية بقضية تغير المناخ وتأثيرها على القارة الإفريقية

وأضافت المكتبة إلى أن هذه الندوة تهدف إلى التوعية بقضية تغير المناخ وتأثيرها على القارة الإفريقية، لافتة إلى أن موعد هذه الورشة يأتي بالتزامن مع إعلان مصر في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في نوفمبر الماضي، وتبنيها لفكرة إنشاء صندوق للخسائر والأضرار للدول النامية المتأثرة بالآثار السلبية لتغير المناخ.

جدير بالذكر، أن مكتبة الإسكندرية تبنت الشباب الأفارقة من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برامج «شباب الأفارقة من أجل التنمية» الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس.