تفاصيل جلسة مراجعة البنك الدولي لمشروع مواجهة تغير المناخ في القاهرة

اجتمعت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، مع وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، اليوم، مع بعثة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة لمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»، ضمن التزام مصر الراسخ بحماية البيئة وتحسين جودة الهواء لمواطنيها، خاصة في منطقة القاهرة الكبرى، إحدى أكثر المناطق ازدحامًا بالسكان في العالم.

خفض انبعاثات الملوثات وتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى

وأكدت وزيرة البيئة أهمية هذا المشروع، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى خفض انبعاثات الملوثات وتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى، ويُعد نموذجًا فريدًا للتعاون بين مختلف الوزارات والهيئات المصرية، بدعم من البنك الدولي، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك ضمان بيئة صحية.

تطوير خطة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني

وخلال الاجتماع، تم عرض التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في المشروع، ويتضمن ذلك: إنشاء مصنعين جديدين لتدوير المخلفات، شراء 100 حافلة كهربائية، وتطوير خطة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المشروع، وجرى تأكيد ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشاريع المخطط لها.

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للبنك الدولي على دعمه المستمر لمصر في جهودها لحماية البيئة، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف المشروع، مضيفةً أن هواءً نقيًا ومستقبلًا أخضرًا هما حق كل مواطن مصري.