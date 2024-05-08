قائد شرطة في السلطة الفلسطينية يكشف حقيقة حماس

دخلت الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي منعطفا جديدا بعد 7 أشهر مستمرة، بعدما وجهت حركة حماس عدة ضربات ضد إسرائيل في الوقت الذي كان يتم مناقشة مقترح الهدنة برعاية الثلاثي المصري والقطري والأمريكي.

عمليات منفذة في وقت حساس

وبحسب «تليفزيون فلسطين» نفذت حركة حماس عملية في منطقة كرم أبو سالم قبل يومين، وهو الأمر الذي أدى لتأثر المفاوضات بعد أن كانت في طريقها للتنفيذ لحقن دماء الفلسطينيين، ولم تكتف حماس بهذا فقط بل نفذت أمس الثلاثاء عملية هي الأكبر في إطلاق الصواريخ ضد الجيش الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى في السبت السابع من أكتوبر 2023.

عمليات تفجيرية بالتنسيق مع إسرائيل

وسابقا، هاجم اللواء غازي الجبالي قائد الشرطة في السلطة الفلسطينية، حماس قائلا: «لدينا المعلومات الأكيدة والواضحة أنهم كانوا يخططون للقيام بعمليات تفجيرية خلال الأسبوعين الماضيين لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات، هو يعرف ونحن نعرف، فكل مرة عندما تصل الأمور إلى مفترق طرق بيننا وبين الإسرائيليين لما كان حزب العمل في الحكومة وأرادوا أن يسقطوا قاموا بالعمليات اللي بتعرفوها مما أدى إلى سقوط حزب العمل ونجاح نتنياهو».

تلقي تمويل

وعرض اللواء في عام 1999 في التسجيل المتداول مجموعة من الأسلحة مضبوطة في عدة مناطق لأشخاص تابعين لحماس وضبط وثائق تشير إلى تلقي الحركة 85 مليون دولار لتنفيذ عمليات، بحسب فضائية «القاهرة» الإخبارية.