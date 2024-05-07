حزب الاتحاد يندد بإغلاق الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح

استنكر المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الأمر ما أدى إلى توقف دخول المساعدات، وبات يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى حصنهم الأخير، هروبًا من العدوان الغاشم في وسط وشمال غزة الذي لاحقهم جنوبًا الآن.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الفلسطينيين

وأضاف «صقر»، في تصريحات صحفية اليوم أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه وبطشه بالأشقاء الفلسطينيين بعدما أخذه التطرف لإجراء عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بريًا، مشيرًا إلى أنَّ هذا العدوان ستكون له تبعاته على المنطقة بأسرها، وسوف تتسع دائرة الحرب ما لم يتمّ تدارك الموقف.

مصر تستمر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق

ونوه رئيس حزب الاتحاد إلى أنَّ الدولة المصرية سوف تظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، كما ستظل قادرة على حماية سيادتها وأمنها القومي، والوقوف في وجه أي مخاطر أو تهديدات.