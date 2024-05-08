باحث بالمركز المصري للفكر: الجرائم الإسرائيلية في غزة تقتضي وجود تدخل دولي

أكد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر، أن الحديث عن ضرورة تدخل المجتمع الدولي في اللحظة الراهنة يرتبط بالسياقات الحالية داخل غزة، موضحًا أن هناك سياقًا يغلب عليه ممارسة إسرائيل لسياسية الضغوط القصوى ليس الفصائل الفلسطينية، ولكن بحق الشعب الفلسطيني وسكان القطاع من المدنيين.

جيش الاحتلال يفرض أحزمة نارية

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية على مناطق كاملة داخل قطاع غزة ووقف إطلاق المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية للقطاع بشكل كامل وتنفيذ عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بحق مدينة يقطنها نحو 1.2 ألف نازح، وهي جرائم وتصعيد نوعي يقتضي تدخل دولي واضح ومباشر وحاسم في هذه اللحظات.

على التدخل الدولي الآن لوقف جرائم الاحتلال

وأشار إلى أنه على التدخل الدولي الآن لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، له أشكال عديدة، من خلال ضغوط أمريكية على إسرائيل من أجل أن يكون هناك مرونة وإنجاز هدنة إنسانية تمتد لفترات طويلة، ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف عن استخدام حق الفيتو ضد أي مشاريع قوانين تدين إسرائيل وتدفع لاتجاه محاسبتها على هذه الجرائم والتي تمثل حرب وفصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه بأنه على المجتمع الدولي دور حالي فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر كثافة ومنتظم إلى قطاع غزة.