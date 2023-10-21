المركز المصري للفكر يبرز نجاح قمة السلام في القاهرة بحضور قادة العالم

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات، تقريرا يبرز فيه نجاح قمة السلام التي احتضنتها العاصمة الإدارية اليوم السبت 21 أكتوبر بحضور رموز دولية عدة.

قمة بحضور عالمي

واحتضنت القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة، قمة سلام دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت 21 أكتوبر، وحضر ممثل عن 31 دولة و3 منظمات إقليمية ودولية، حيث حضر 9 رؤساء دول وولي عهد، و5 رؤساء حكومات و11 وزيرا للخارجية و3 مبعوثين خاصين بجانب حضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس المجلس الأوروبي.

عكس الدور المحوري لمصر

وشهدت القمة حضورا موسعا عكس دور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث حضرت مختلف القوى من أجل العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وجاءت القمة بعد الاتصالات الدبلوماسية المتعددة التي قامت بها مصر من أجل العمل على السلام في ظل تركيز القيادة السياسية في خطابها الإقليمي والدولي على مبدأ «السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين بفصل الدولتين».

حشد جهود لدعم الفلسطينيين

القمة استطاعت حشد الجهود الدولية لإغاثة الفلسطينيين وتسليط الضوء على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاضرين في قطاع غزة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وبفضل الجهود المصرية نجحت مصر في إدخال جزء من المساعدات الإنسانية متمثلة في 20 شاحنة عبر معبر رفح في الساعة العاشرة صباحا قبل بداية قمة السلام مباشرة.

التأكيد على رفض التهجير

واستطاعت القمة أيضا إعادة وضع عملية السلام في الشرق الأوسط على أجندة المجتمع الدولي وكذلك إعادة تأكيد عالمية حقوق الإنسان وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته في القمة وكذلك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ونجحت القمة أيضا في حشد دعم دولي موسع للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء أو الأراضي الأردنية.