«تعليم كفر الشيخ»: إجراء مقابلات تجديد للمكلفين بوظائف الإدارة المدرسية

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية نيابةً عن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد للمكلفين لوظائف الإدارة المدرسية «وكيل ومدير مدرسة» لمدارس التعليم الفني، بمقر نقابة المُعلمين.

إجراء المقابلات للتجديد للمكلفين لوظائف الإدارة المدرسية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، نيابةً عن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المُعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية

ووجّه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.