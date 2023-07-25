وكيل «تعليم كفر الشيخ» يترأس لجنة الوظائف الإشرافية 2023 لإدارات 3 مراكز

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كُلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2020 لإدارات «بيلا، ودسوق، ومطوبس»، بمقر نقابة المُعلمين.

تشكيل لجنة لاختيار القيادات الإشرافية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شّكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة ونقابة المُعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، موجهاً بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

انتظام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

يذكر أنّ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تفقد لجنة مدرسة هدى شعراوي «تعليم أساسي» التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، لمتابعة أداء طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الدور الثاني، لمادتي الهندسة والحاسب الآلي، كما تابع الامتحانات من غرفة العمليات، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.