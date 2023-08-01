وكيل «تعليم كفر الشيخ» يترأس لجنة الوظائف الإشرافية بالمدارس الفنية

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم، المقابلات الشخصية للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كُلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2020 لمدارس التعليم الفني وإدارة سيدي سالم التعليمية.

تشكيل لجنة لاختيار القيادات الإشرافية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شّكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المُعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

تطبيق معايير الشفافية في اختيار القيادات التعليمية

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أُسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.