أسعار مصايف نقابة المحامين 2024.. اعرف المواعيد وشروط الحجز

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن فتح باب الحجز ل مصايف نقابة المحامين 2024 للراغبين في حجز المصايف التابعة للنقابة هذا العام، على أن يكون النظام السائد لقبول الطلبات هو أسبقية الحجز، ويكون السداد عن طريق الفيزا كارد، على أن يتم فتح باب الحجز يوم الأحد الموافق 12 مايو، ويستمر حتى يوم، على أن يتم غلق حجز المصيف بدء من يوم الأربعاء الموافق 22 مايو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، حتى يتم مراجعة استمارات الحاجزين، كما يتم فتح باب الحجز مرة أخرى لجميع المصايف يوم الأربعاء الموافق 29 مايو.

وأوضحت نقابة المحامين التفاصيل الكاملة الخاصة ب مصايف نقابة المحامين 2024، والمواعيد الخاصة بالتقديم لكل مصيف على حدى والشروط المطلوبة للحجز وكيفية التقديم ل حجز المصايف، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد مصايف نقابة المحامين 2024

- مصيف رأس البر: يبدأ حجز مصيف رأس البر بدء من يوم الخميس الموافق 12 مايو ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 14 مايو.

- مصيف مرسى مطروح: يبدأ حجز مصيف مرسى مطروح يوم الأربعاء الموافق 15 مايو ويستمر حتى يوم السبت الموافق 18 مايو.

- مصيف بورسعيد وشاليهات عجيبة: يبدأ حجز مصيف بورسعيد وشاليهات عجيبة بدأ من يوم الأحد الموافق 19 مايو وحتى الثلاثاء الموافق 21 مايو.

شروط حجز مصايف نقابة المحامين 2024

- يتم سداد قيمة الوحدة كاملة بالإضافة إلى 100 جنيه دمغة و300 جنيه تأمين.

- لا يحق للمحامي التقدم إلى أكثر من وحدة مصيف.

- استلام الوحدة يكون للمحامي بنفسه شخصيا أو للأقارب من الدرجة الأولى.

- آخر معاد لرد تأمين المصيف يكون 31 ديسمبر 2024.

- يجب سداد اشتراك النقابة لعام 2024.

- ممنوع اصطحاب الحيوانات.

- جميع حجوزات المصيف لا تشمل انتقالات.

أسعار مصايف نقابة المحامين 2024

وتبدأ أسعار مصايف نقابة المحامين 2024 من 1000 جنيه، وجاءت الأسعار كالتالي:

وعلى الراغبين في التقدم لحجز مصايف نقابة المحامين 2024 التقدم إلى نادي المعادي ومكاتب التصديق على العقود بالنقابات الفرعية، وبعد سداد ريوم قيمة المصيف يجب أن يتم تسليم الإيصالات بإدارة المصايف والأندية بالنقابة العامة لتحرير خطاب التسكين لوحدة المصيف.