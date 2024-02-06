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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«مصايف الإسكندرية» تنظم ورشة لتعليم الأطفال النحت على الرمال

كتب:

كيرلس مجدى
03:18 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
النحت على الرمال في شواطئ الإسكندرية

النحت على الرمال في شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تنفيذ ورشة عمل لتعليم الأطفال فن النحت على الرمال، غدا الأربعاء على شاطئ جليم العام، بالتعاون مع كليه التربية النوعية بجامعة الإسكندرية.

موعد الورشة النحت على الرمال في الإسكندرية 

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية فإن الفاعلية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أهداف الورشة

وأكدوت أن الفاعلية تهدف إلى شغل عقول الأطفال فى عدد من الأشياء المفيدة والاستفادة بالوقت دون الشعور بالملل، وذلك لأن الأطفال فى الوقت الحالي اعتادوا على قضاء أوقات فراغهم من خلال الاستعانة بالهواتف وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، ما يثير الشعور بالقلق لدى الآباء والأمهات.

تنمية مواهب الأطفال 

وأشاروت إلى أن دعوة النحت على الرمال موجهة لكل أبناء الإسكندرية للاستفادة، وقضاء يوم ترفيهي علي شاطئ جليم العام قبل بدء الفصل الدراسي الثانى.

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بقلم كيرلس مجدى