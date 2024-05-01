مصايف المهندسين 2024.. النقابة تعلن التفاصيل والأسعار في 3 مدن «صور»

أعلنت لجنة الرحلات بالنقابة العامة للمهندسين فتح باب حجز مصايف نقابة المهندسين 2024 في 3 مدن بها مصايف خاصة بالنقابة وهي «المعمورة - بلطيم- جمصة» لموسم صيف 2024، كما أعلنت اللجنة التفاصيل والشروط والإجراءات الخاصة بالحجز في هذه المصايف عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك وأرفقت بالإعلان جداول هذه المصايف وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

مصايف نقابة المهندسين 2024

وأوضحت لجنة الرحلات نظام الحجز في مصايف نقابة المهندسين 2024 حيث أشارت إلى أنه تيسيرا لإجراءات الحجز والسداد على المهندسين وأسرهم تم البدء في تشغيل خدمة الحجز غن طريق البريد الإليكتروني للحج والعمرة والرحلات الخارجية والداخلية والمصايف، على أن يتم سداد قيمة الاشتراك خلال فترة محددة، وذلك بخزينة النقابة العامة مباشرة أو من خلال الإيداع في أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري ودون ضرورة الحضور لمقر النقابة إلا لتسليم أصول بعض المستندات مثل جواز السفر.

نظام التسكين في مصايف المهندسين 2024

وبخصوص نظام التسكيف في مصايف نقابة المهندسين 2024 فقد أوضحت لجنة الرحلات أن تعليمات التسكين تشمل التسكين السبت 12 ظهرا والمغادرة الجمعة 9 صباحا، وأن عدد الأفراد المسموح لهم الإقامة بالشقة كالتالي:

- شقة 1 غرفة بمصيف المعمورة: عدد 3 أفراد «الفرد الثالث دون سرير».

- شقة 2 غرفة بمصايف «المعمورة، جمصة، بلطيم»، عدد 5 أفراد «الفرد الخامس دون سرير».

كما أوضحت اللجنة أن الأطفال حتى 12 سنة بجميع الشقق لا يتم احتسابهم من ضمن عدد الأفراد ولا يوجد لهم أسرة، ونشرت تفاصيل سياسة إلغاء الحجز، كما نشرت صور جداول الحجز في المدن الثلاث وأسعار كل منها في مصايف نقابة المهندسين 2024 كما يلي: