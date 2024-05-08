مسلم: دخول رفح الفلسطينية عملية صعبة.. وستكون أكبر من كل المآسي السابقة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن دخول رفح الفلسطينية أو اقتحامها، عملية صعبة للغاية، لأن هناك أكثر من مليون و200 ألف مواطن فلسطيني في هذا الجزء، وبالتالي هناك طاقة كبيرة، وهؤلاء معظمهم من شمال غزة أو وسطها أو خان يونس أو غيرها.

رفح الفلسطينية الملاذ الوحيد أمام الفلسطينيين

أضاف «مسلم» في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الكل يعلم أنه حدث تدميرا كاملا للبنية الأساسية والمنازل، وكل الأماكن في غزة، وبالتالي أصبح الملاذ لهم رفح الفلسطينية، هي الوحيدة التي يتواجد بها هذا الكم من الفلسطينيين.

مأساة إنسانية كبرى

لفت إلى أنه ستكون هناك مأساة إنسانية أكبر من كل المآسي التي عاشها الإخوة الفلسطينيون خلال الفترة الماضية، كما يمكن أن يؤدي إلى توتر الوضع عسكريا، فرفح الفلسطينية مع الحدود مع مصر، والبعض يعلم أن عدم الوصول إلى اتفاقية قد يتدخل بعض حركات المقاومة، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن مرة أخرى.