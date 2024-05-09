دولة الاحتلال تبلغ واشنطن بأن وقف شحن الأسلحة يفسد جهود التوصل إلى صفقة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن وقف شحن الأسلحة قد يفسد جهود التوصل إلى صفقة الإفراج عن المحتجزين.

وأشارت، إلى أن ثمة تسجيلات كشفت عن تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق، يقول فيها، إنه لا سبيل لإعادة المحتجزين دون وقف الحرب في غزة.

كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي شعوره بالإحباط بسبب تأخير واشنطن تسليم شحنات الأسلحة إلى تل أبيب.