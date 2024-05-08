مسلم: الموقف المصري في غزة متسق تماما مع الرؤية الشعبية منذ بداية الأزمة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الموقف المصري منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، متسق تماما مع الرؤية الشعبية، إذ اتفقت الرؤيتان الرسمية والشعبية على حماية الفلسطينيين والدفاع عنهم، والتعبير للمجتمع الدولي عن حقيقة ما يجري في قطاع غزة، على عكس الرواية الإسرائيلية تماما.

مصر بذلت مجهودا كبيرا

أضاف «مسلم» في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مصر بذلت مجهودا سواء في المساعدات، وهي الأكثر إرسالا لها رغم ظروفها الاقتصادية، والمستوى السياسي والدبلوماسي، ومصر في هذه القضية، تمارس أقصى درجات ضبط النفس، وتمارس الصبر والكثير من الحكمة، في محاولة توفيق الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

دور مصر كبير في إقرار الهدنة الأولى وتنفيذها

تابع: «الهدنة الأولى مرت بسلام، ولعبت مصر دورا كبيرا في إقرار الهدنة وتنفيذها، خاصة أن التنفيذ واجه صعوبات كثيرة، لكن مصر لعبت دورا كبيرا، وأتمت الهدنة الأولى بسلام، وتلعب دورا في الهدنة الثانية التي من المفترض أن تستمر 42 يوما، وقد تؤدي إلى وقف إطلاق النار».