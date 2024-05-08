خالد أبو بكر: الوضع في غزة كارثي.. ومجلس الأمن تحول إلى مكان لأصحاب المصالح

أكد الإعلامى خالد أبو بكر، أن الوضع الإنسانى في غزة كارثي وغير مسبوق، مشددًا على أن هناك واقعا يوميا يتضمن سقوط شهداء على الأرض، في ظل عدم وجود قوة رادعة لإسرائيل، مشيرا إلى أن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل مصر وحدها مسؤولية القضية الفلسطينية، والتاريخ سيحاسب الدنيا كلها إذا لم تقف خلف الشعب الفلسطيني.

إشادة بدور الأمين العام للأمم المتحدة

وأشاد «أبو بكر»، خلال تقديم برنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «ON»، بدور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الداعم لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يتخذ موقفا مشرفا في حدود ما لديه من إمكانيات، كما أنه يحذر إسرائيل دائمًا من التوغل في رفح الفلسطينية.

وأشار «أبو بكر» إلى أن دور الأمين العام للأمم المتحدة ملموس ومهم، وكلماته تدل على نبل موقفه، مضيفًا: «لكن للأسف مش هيشوف الأمم المتحدة تاني، في ظل اللوبي الأمريكي والإسرائيلي»، متعجبًا من مواقف المجتمع الدولي، في ظل القصف الواقع على غزة ومدينة رفح الفلسطينية.

وشدد «أبو بكر» على أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع أي قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وتستخدم حق النقض «الفيتو»، موضحًا أن مجلس الأمن أصبح مجرد مكان لأصحاب المصالح.