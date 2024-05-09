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عاجل.. بايدن يحذر إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية: أسلحتنا تقتل المدنيين

كتب:

أحمد العانوسي
01:47 ص | الخميس 09 مايو 2024
جو بايدن

جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل إذا اقتحمت مدينة رفح الفلسطينية فلن تزودها واشنطن بالأسلحة المستخدمة تاريخيًا في هذه النوع من المعارك، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد أن إسرائيل لن تحصل على الدعم الأمريكي إذا دخلت المنطقة السكانية بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القنابل التي قدمتها أمريكا لإسرائيل وأوقفتها الآن، استخدمت في قتل المدنيين.

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