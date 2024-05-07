مغني أمريكي شهير يصدر أغنية لدعم غزة وينتقد بايدن

قرر مغني راب أمريكي شهير يدعى «ماكليمور»، إصدار ألبوم موسيقي يقدم فيه أغنية لدعم القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة، الذين يعيشون معاناة قاسية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي وحتى الآن.

كما تضمنت كلمات الأغنية تشجيع الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة المناهضة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا إياهم باستمرار مسيراتهم السلمية، منتقدا السلطات الأمريكية التي تمنعهم من التعبير عن حقوقهم وآرائهم.

مغني راب أمريكي شهير يصدر أغنية لدعم غزة

تصدرت أغنية «ماكليمور» قائمة الأغاني، وكانت بعنوان «Hind's Hall» أو «قاعة هند»، والتي تقدم دعمًا قويًا لفلسطين وكذلك للشباب الذين يحتجون في الجامعات الأمريكية ضد النشاط الإسرائيلي في غزة.

وسُميت الأغنية «قاعة هند» على اسم مبنى جامعة كولومبيا، والتي أعيدت تسميتها من قاعة هاميلتون إليه، من قبل الطلاب المحتجين، للإشارة إلى هند رجب، وهي الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أعوام، واستشهدت على يد الاحتلال في قطاع غزة .

وجاءت ترجمة الأغنية كالتالي: «إذا كان الطلاب في الخيام منتشرين على العشب، يعد احتلال للساحة ومخالف للقانون حقا، وسبب لاستدعاء الشرطة لتفرقتهم، فأين تقع الإبادة الجماعية في رأيك؟»، تعليقا على قمع الشرطة للمتظاهرين في امريكا.

رابر أمريكي ينتقد إدارة بايدن بسبب غزة

واتهم «ماكليمور» الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب دعمه المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: «أياديكم ملطخة بالدماء، ولن أصوت لك في الانتخابات الرئاسية لهذا العام».