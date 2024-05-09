بايدن يعرب عن أسفه لمقتل فلسطينيين بقنابل أمريكية الصنع في غزة.. ويحذر إسرائيل.. عاجل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه لمقتل مدنيين فلسطينيين بقنابل أمريكية الصنع في قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

بايدن يضع شروطا لدعم إسرائيل

فيما أكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنه للمرة الأولى يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن شروطا لدعم إسرائيل، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار بايدن، إلى أنه إذا اقتحمت إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة فلن يزودها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا في هذا النوع من المعارك.

وأضاف، أن إسرائيل لن تحصل على الدعم الأمريكي إذا دخلت المناطق السكنية بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.