جيش الاحتلال يعترف: حرب غزة صعبة وأصيب فيها 3361 عسكريا

كشفت وسائل إعلام عبرية أن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أقر بأن قطاع غزة من أصعب ساحات القتال التي واجهتها إسرائيل في تاريخها، مؤكدًا أن هناك زيادة كبيرة في الخسائر البشرية بين صفوف جنود الاحتلال، وارتفعت أعداد المصابين لنحو 3361 ضابطًا وجنديًا بينما وصل عدد القتلى لـ614 قتيل، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

غزة أصعب ساحات القتال

وبحسب صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية، فقد قال هاجاري: «إن غزة ربما تكون من أصعب ساحات القتال في العالم، من حيث القتال وكثافته والأنفاق التي حفرتها الفصائل تحت الأرض».

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي احتياطي بجراح ناتج عن إطلاق صواريخ من داخل قطاع غزة على مستوطنة شلوميت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

أعداد المصابين تتخطي الـ3361 مصاب

وأكد جيش الاحتلال إن حصيلة المصابين وصلت لنحو 3361 ضابطًا وجنديًا بينهم 1610، خلال العملية البرية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أنه من بين الإصابات نحو 520 إصابة خطيرة، فيما لا يزال 243 جنديا مصاب يتلقون العلاج منذ بداية الحرب على القطاع، فيما أصيب 4 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن نحو 41 ضابط وجندي إسرائيلي قتلوا بنيران صديقة "عن طريق الخطأ".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه بهذا ترتفع حصيلة الخسائر البشرية لجيش الاحتلال، الذي اعترف بأن عدد القتلى من الضباط والجنود منذ عملية طوفان الأقصي وصلوا لنحو 614 ضابطًا وجنديا إسرائيليا منهم 266 قتلوا في العملية البرية داخل قطاع غزة، وفق ما نشرت قناة القاهرة الاخبارية.