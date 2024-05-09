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«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

كتب:

أحمد العانوسي
07:02 ص | الخميس 09 مايو 2024
دمشق - أرشيفية

دمشق - أرشيفية

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل للقناة، سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.

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