«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق كتب: أحمد العانوسي 07:02 ص | الخميس 09 مايو 2024 دمشق - أرشيفية أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل للقناة، سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: «الخارجية الأمريكية» تسهل ترحيل مواطني 4 دول من سوريا موعد عزاء والدة الفنان قيس الشيخ.. الدفن في سوريا والعزاء بدبي «القاهرة الإخبارية»: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية العراق: عملية بحث واسعة عن عناصر استهدفت قاعدة للتحالف الدولي في سوريا إطلاق 5 صواريخ من الموصل بشمال العراق صوب قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا سوريا دمشق الاحتلال بقلم أحمد العانوسي