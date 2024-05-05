موعد عزاء والدة الفنان قيس الشيخ.. الدفن في سوريا والعزاء بدبي

كشف الفنان قيس الشيخ عن الموعد المحدد لتلقي عزاء والدته التي رحلت عن عالمنا الأحد الماضي، وشيّعت جنازتها من جامع السيدة حسيبة بمنطقة مشروع دمر في دمشق.

قيس الشيخ يكشف موعد عزاء والدته

ودوّن الفنان قيس الشيخ عبر حسابه على إنستجرام: «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تقبل التعازي في وفاة المرحومة خديجة العبد زوجة المرحوم المخرج محمد شيخ نجيب يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة مساء في دبي».

يذكر أنّ الفنان قيس الشيخ أعلن وفاة والدته عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: «الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل، سلميلي على بابا».