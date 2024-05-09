«الإحصاء»: تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024 بنسبة 1.3%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات التضخم، خلال شهر أبريل 2024 بنسبة 1.3%، موضحا أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلا بذلك تضخم سنوي قدره 31.8% مقابل 33.1% لشهر مارس 2024.

وأضاف الجهاز أنّ أهم أسباب تراجع معدلات التضخم هو انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -3.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -2.5%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة -5.7%.

ولفت الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%.

وأشار إلى أنّ مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 8.6%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.9%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%.

وأكد الجهاز في بيان عنه، أنّ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية لشهر أبريل 2024 سجل 0.9% مقابل 1.0% لشهر مارس 2024.

وأوضح الجهاز أنّ قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضا قدره -0.9%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -3.7% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -2.5%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة -5.7%، رغم ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%.

وأضاف أنّ مجموعة الألبان والجبن والبيض شهدت انخفاضا بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%.

وأكمل أنّ قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعا قدره 8.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 8.6%، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 5.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.9% وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%، بينما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.0%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.

4.2% زيادة في أسعار النقل والمواصلات

ولفت الجهاز إلى أنّ قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعا قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.7% وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 4.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%، فيما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 18.9%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.9%.

1.5% زيادة في أسعار الوجبات الجاهزة

وأشار إلى أنّ قسم الثقافة والترفيه سجل ارتفاعا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.1%، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 1.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.5%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 4.1%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 1.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.3%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 1.7%.