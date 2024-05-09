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«الإحصاء»: تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024 بنسبة 1.3%

كتب:

ماهر هنداوي
09:16 ص | الخميس 09 مايو 2024
تراجع معدلات التضخم الشهري في أبريل

تراجع معدلات التضخم الشهري في أبريل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات التضخم، خلال شهر أبريل 2024 بنسبة 1.3%، موضحا أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلا بذلك تضخم سنوي قدره 31.8% مقابل 33.1% لشهر مارس 2024.

وأضاف الجهاز أنّ أهم أسباب تراجع معدلات التضخم هو انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -3.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -2.5%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة -5.7%.

ولفت الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%.

وأشار إلى أنّ مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 8.6%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.9%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%.

وأكد الجهاز في بيان عنه، أنّ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية لشهر أبريل 2024 سجل 0.9% مقابل 1.0% لشهر مارس 2024.

وأوضح الجهاز أنّ قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضا قدره -0.9%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -3.7% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -2.5%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة -5.7%، رغم ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%.

وأضاف أنّ مجموعة الألبان والجبن والبيض شهدت انخفاضا بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%.

وأكمل أنّ قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعا قدره 8.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 8.6%، وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 5.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.9% وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 1.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%، بينما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.0%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.

4.2% زيادة في أسعار النقل والمواصلات 

ولفت الجهاز إلى أنّ قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعا قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.7% وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 4.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%، فيما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 18.9%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.9%.

1.5% زيادة في أسعار الوجبات الجاهزة

وأشار إلى أنّ قسم الثقافة والترفيه سجل ارتفاعا قدره 0.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.1%، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 1.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.5%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 4.1%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 1.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.3%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 1.7%.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.