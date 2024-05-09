الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء ورائد مدرسة التلاوة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا عن الشيخ محمد رفعت، تحت عنوان «الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء ورائد مدرسة التلاوة».

وجاء في التقرير: «اليوم هو ذكرى ميلاد ووفاة الشيخ محمد رفعت أحد أشهر قراء القرآن الكريم الذي ولد في 9 مايو عام 1882، وتوفي في نفس اليوم عام 1950».

نشأة الشيخ محمد رفعت

وأضاف: «ولد الشيخ محمد رفعت في حي المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره في الثانية من عمره، وتوفي ولده في سن التاسعة، وبدأ إحياء ليالي القرآن الكريم وهو في سن الرابعة عشر».

وتابع التقرير: «ذاع صيت الشيخ رغم حداثة سنه حتى وقع الاختيار عليه ليكون قارئ بمسجد فاضل باشا في حي السيدة زينب بالقاهرة، وهو في الخامسة عشر من عمره، وهناك حصل على شهرة كبيرة».

افتتاح الإذاعة المصرية

وواصل: «اتسعت شهرته بين جمهور المستعمين ما أسهم في اختياره لافتتاح الإذاعة المصرية عام 1934، إذ افتتاحها بقول الله تعالى (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا)».