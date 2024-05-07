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«الأوقاف» تطلق اسم الشيخ محمد رفعت على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب:

رؤى ممدوح
11:06 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
الشيخ محمد رفعت

الشيخ محمد رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إطلاق اسم الشيخ الراحل محمد رفعت على المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، تكريما له.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وعقدت وزارة الأوقاف، في ديسمبر الماضي، النسخة الـ30 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في دار مصر للقرآن بالعاصمة الإدارية، للمرة الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي حملت اسم القارئ الراحل محمود علي البنا. 

الشيخ محمد رفعت

ولد في 9 مايو عام 1882، في درب الأغوات بحي المغربلين في القاهرة. 

فقد بصره صغيرا، وهو في سن الثانية من عمره. 

بدأ حفظ القرآن في سن الخامسة. 

أكمل القرآن حفظا ومجموعة من الأحاديث النبوية. 

لديه أربعة أبناء. 

تولى القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب سنة 1918.

كانت تبث الإذاعة المصرية حفلاته. 

 

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