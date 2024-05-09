«القاهرة الإخبارية»: انعدام كامل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال أيمن عماد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن رئيس هيئة المعابر في قطاع غزة أشار إلى أن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ رفح البري، بمثابة حكم بالموت على جميع سكان القطاع، وهذا يعكس الدور الذي يقوم به منفذ رفح البري، سواء من الجانب المصري وصولا إلى منفذ رفح في فلسطين.

سيطرة كاملة على المعبر من الجانب الفلسطيني

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه بسبب السيطرة الكاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية، هناك انعدام كامل في إيصال المساعدات الإنسانية، نظرا إلى عرقلة إسرائيل في إيصال هذه المساعدات، والمنع المتعمد لإيصالها، بجانب استقبال الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة.

منفذ رفح البري يواصل عمله بشكل دؤوب

وأشار إلى أنه في ظل هذه التوترات لا زال منفذ رفح البري يواصل عمله بشكل دؤوب، وهناك تمركز لعربات الإسعاف سواء أمام أو داخل المنفذ، استعدادا لأي طارئ قد يحدث أو السماح من الجانب الإسرائيلي بعبور أي أحد من المصابين.

وأشار إلى أن هناك ما يزيد عن 350 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة يحاصرون الآن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وغير ذلك من الجرحى والمصابين الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 80 ألف جريح ومصاب، نظرا إلى الحصار الممتد والعمليات العسكرية التي تجرى على أرض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.