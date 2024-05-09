بايدن يهدد نتنياهو بتعليق إرسال الأسلحة.. هل يتخلى عن دعم إسرائيل؟

بعد مرور 7 أشهر على الحرب على غزة، وتصعيد إسرائيل بإعلان نيتها القوية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات نارية متحدثا عن شروط دعم إسرائيل بعد يومين فقط من إيقاف شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل منعا للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في ظل رعاية الهدنة من قبل مصر وأمريكا وقطر.

سبب تغيير شروط دعم إسرائيل

وخرج بايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، في ساعة متأخرة من الأربعاء للحديث عن شروط دعم بلاده لإسرائيل، مؤكدا أنه سيوقف إرسالة الأسلحة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، معترفا بقتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين في غزة عبر هذه الأسلحة، «لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية».

رفح وشروط دعم إسرائيل

وقال بايدن بشكل مقتضب، إنه إذا ذهبت إسرائيل إلى مدينة رفح الفلسطينية فلن يزودهم بالأسلحة في تجديد لشروط دعم أمريكا لإسرائيل التي لم تكن مشروطا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

بايدن وشروط دعم إسرائيل وسط أجواء انتخابية ضبابية

جاء حديث بايدن عن شروط دعم إسرائيل في ظل ضغوط قوية عليه من الحزب الديمقراطي المنتمي إليه بايدن من أجل منع إرسال الأسلحة إسرائيل وسط الأزمة الإنسانية في غزة، وفي محاولة لكسب المصوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 5 نوفمبر المقبل الذين يترددون في دعم ترامب بسبب إخفاقه في إيقاف الحرب حتى الآن ودعمه لإسرائيل على الرغم من تزايد التأييد الشعبي للفلسطينيين لإيقاف نزيف دمائهم.

وعمدت أمريكا لإيقاف شحنة ذخائر إلى إسرائيل مؤخرا بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بسبب حديث إسرائيل المتزايد عن رغبتها في اجتياح رفح الفلسطينية دون الكشف عن خطة لحماية المدنيين هناك.