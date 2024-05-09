حدث ليلا.. بايدن يعترف بقتل المدنيين وارتفاع إصابات جيش الاحتلال لـ3362 جريحا

شهدت الساحة العالمية، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث، بينها تصاعد حدة التوترات والخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، واعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ العدوان على غزة أن الإمدادات العسكرية الأمريكية لتل أبيب قتلت المدنيين في القطاع، وإقرار المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن غزة من أصعب ساحات القتال، وارتفاع أعداد المصابين والقتلي بين صفوف جنود الاحتلال، فضلًا عن مخاوف عالمية من ظهور سلالات جديدة من جائحة كورونا قد يصعب السيطرة عليها، فماذا حدث ليلا؟

سلالات جديدة من فيروس كورونا يصعب السيطرة عليها

وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، من انتشار تحور جديد لجائحة كورونا وهو فيروس FLiRT والذي انتشر في الولايات المتحدة، حيث سجل 25% من حالات الإصابة، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

وترجع مخاوف العلماء، إلى أنه سريع الانتشار خلال فصل الصيف، كما أنه مقاوم للقاحات والعلاجات المتعارف عليها حاليًا.

أما عن أعراض فيروس FLiRT فيعتقد العلماء أنها تشبه أعراض متحور أوميكرون والتي تضمنت ارتفاع شديد في درجات الحرارة، والسعال وضيق التنفس، والشعور بالإرهاق والتعب، والإسهال والسعال الدائم.

بايدن يعترف: أسلحتنا قتلت مدنيين

ولأول مرة منذ العدوان على قطاع غزة، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتراف أن الإمدادات العسكرية «التي تضمنت شحنات أسلحة ذخيرة» لإسرائيل قتلت مدنيين في قطاع غزة، وذلك خلال حواره لشبكة CNN الأمريكية والذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي تهديد مباشر لإسرائيل، ما يسبب توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، إذ قال إنه في حالة شن هجوم واسع على مدينة رفح الفلسطينية فأن أمريكا ستوقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف أنه قرر بشكل رسمي تقييد ارسال شحنات قنابل وأسلحة إلى إسرائيل على خلفية أوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإجراء عملية عسكرية في رفح.

وأكد «بايدن» أنه إذ استمر عناد الإسرائيليين في استهداف رفح الفلسطينية، فلن يتم تزويدهم بالأسلحة الأمريكية، مشددًا على أن أمريكا لن تدعم أي عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف المراكز السكانية الفلسطينية.

وأضاف أنه أبلغ نتنياهو وأعضاء حكومة الاحتلال بشكل واضح، أنهم لن يحصلوا على الدعم الأمريكي إذا توغلوا في المراكز السكنية.

إسرائيل تشعر بالقلق والإحباط

وعلى الجانب الأخر أعرب مسئولين إسرائيليين عن مخاوفهم من فقدان الداعم الأمريكي، حيث نقلت صحيفة يديعوت إحرنوت إن قرار واشنطن تسبب في حالة من الاحباط بين المسئوليين، مؤكدين أنها قد بمثابة «كارت أصفر من الولايات المتحدة لإسرائيل» لمنعها من الاستمرار في العملية العسكرية في رفح.

ووفق الصحيفة العبرية، علق مسئول إسرائيلي كبير لم يتم ذكر اسمه «إن تصريحات بايدن هو ترهيب وتهديد.. وهو مقلق للغاية من العلاقات مع الداعم الأول لإسرائيل».

جيش الاحتلال: الحرب في غزة صعبة

وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحرب في غزة من أصعب ساحات القتال في العالم، من حيث كثافته القتالية، ووجود الأنفاق التي بنتها المقاومة الفلسطينية تحت الأرض.

وأضاف أن أعداد المصابين وصلت لنحو 3361 ضابطًا وجنديًا بينهم 1610، خلال التوغل البري على غزة، ومن بين الإصابات نحو 520 إصابة خطيرة، فيما لا يزال 243 جنديًا مصابًا يتلقون العلاج، وقتل نحو 41 ضابط وجندي إسرائيلي بنيران صديقة «عن طريق الخطأ».

واعترف جيش الاحتلال بمقتل نحو 614 ضابطًا وجنديا إسرائيليا منهم 266 قتلوا في العملية البرية داخل قطاع غزة، وفق ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.