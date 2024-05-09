«الضرائب» تلزم الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، التزام الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المأمورية التابعين لها وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023، موضحة أن هذه الشهادة تعطى مجانًا للممولين من المأموريات المختصة، ولا بد من التزام الممولين بالحصول على هذه الشهادة، ووضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع.

الالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الفرعية (الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى عليهم الإلتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى اعتبارًا من 15 مايو 2024.

وأشارت إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال ندوات التوعية الضريبية.