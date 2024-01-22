مصلحة الضرائب: مد جسور التواصل مع جميع مؤسسات المجتمع الضريبي

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بمد جسور التواصل مع جميع مؤسسات المجتمع الضريبي، فإن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية لحل كل المشكلات الضريبية، واعدة بتذليل أي عقبات تواجه أعضاء الاتحاد وأخذها بعين الاعتبار، وذلك من خلال إطلاع أعضاء الاتحاد على كل مستجدات الشأن الضريبي، ومشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليً.

وأضحت أن عمليات التطوير ساهمت بشكل ملحوظ في التسهيل على الممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية ككل من خلال المنظومات الحديثة كمنظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، موضحًة أن هناك لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد بقرار من وزير المالية تبحث كل المشاكل التطبيقية المتعلقة بالضرائب، وتقوم بعقد اجتماعات دورية بشكل مستمر.

اللقاء نظمه الاتحاد مع مصلحة الضرائب المصرية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد مع المصلحة، وتم خلاله متابعة الموضوعات التي سبق مناقشتها باللجنة، وتناول الحضور العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد منها نسب التغير وفروق سعر العملة وآليات تدبيرها.

وأكّدت رئيس مصلحة الضرائب أنَّ هناك تنسيق مستمر بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وغيرها من الموضوعات الضريبية المتخصصة، ويتمّ خلال هذه الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة ، كما يتم الرد على كل الاستفسارات التي تطرح خلال هذه الندوات، لافتة إلى أنَّ مصلحة الضرائب تسعى دائماً إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، وذلك لتأكّيد جسور الثقة المتبادلة.

ومن جانبه، أعرب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات عن سعادته بقرار الدكتور محمد معيط بتكليف رشا عبدالعال بمنصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدا أنَّه يتابع نشاطها منذ أن كانت معاونا لرئيس المصلحة ورئيسا للمركزية للإدارة الاستراتيجية وصولا لنائب رئيس المصلحة وكان يتنبأ لها أن تكون رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية نظرا لما كان لها من حضور فاعل وإلمام بكل تفاصيل المشروعات المستحدثة بالمصلحة و أداء قيادي واضح.

وتمنى لها المزيد من النجاح خلال الفترة القادمة، قائلا إن الاتحاد يقدر قيمة التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وأنه من أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، قيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه ،وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

وأعرب البهي عن شكره وتقديره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب، ولقيادات المصلحة على اهتمامهم بحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري ، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء، في حل كل المشكلات التي يتمّ عرضها.

وفي ختام الاجتماع، كرم اتحاد الصناعات المصرية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية وتسليمها درع الاتحاد، وذلك احتفالا لتوليها المنصب وتقديراً لجهودها المبذولة خلال الفترة الماضية.