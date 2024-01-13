طريقة وحيدة للتقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024

يوجد طريقة وحيدة للتقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية الجديدة 2024 وهي التقديم اليدوي عن طريق تقديم طلب رسمي إلى رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية في مصلحة الضرائب، على العنوان «4 شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة» وذلك وفق المعلن من قبل مصلحة الضرائب.

طريقة التقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية

التقديم إلكتروني في وظائف مصلحة الضرائب المصرية الجديدة 2024 ليس متاحًا فهو يدوي فقط في تلك الوظائف التي يكثر البحث على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» جوجل، بعد أن أعلنت مصلحة الضرائب قبل يومين عن وظائف شاغرة عن طريق الندب من الجهات الحكومية وتكون الفرصة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن الوظائف الشاغرة المعلن عنها وهي كالتالي.

- مأمور ضرائب فحص / حجز.

- كاتب.

- خدمات معاونة.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن يكون مدون عليها رقم الهاتف.

- صورة من المؤهل الدراسي «طبق الأصل».

- إفادة موافقة من جهة عمل المتقدم للوظيفة على انتدابه للعمل بالمصلحة.

- إفادة بعدم توقيع أي جزاء على المتقدم للوظائف على مدار مدة خدمته، كما أنه لم يسق أن تمت إحالته سواء للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- تقديم بيان حالة وظيفية على أن يكون البيان معتمد من جهة العمل للمتقدم للوظيفة

شروط وظائف مصلحة الضرائب المصرية 2024

- من العاملين في الجهات والمصالح الحكومية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.

- لا يزيد سن الراغب في التقدم لوظيفة مأمور ضرائب/ كاتب على 38 عاماً.

- لا يزيد سن الراغب في التقدم لوظيفة «خدمات معاونة» على 45 عاماً.

- على المتقدم لوظيفة «خدمات معاونة»، أن يكون من شاغلي المستوي الوظيفي الرابعة «خدمات معاونة» وما دونها.