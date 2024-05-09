ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و904 شهيدا منذ «7 أكتوبر»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و904 شهيدًا، و78 ألفًا و514 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 60 شهيدًا و110 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.