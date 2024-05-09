«التفاح الأحمر».. فرحة المزارعين في الدقهلية لحصاد البصل «الخير كله»

فرحة كبيرة سيطرت على المزارعين أثناء حصاد البصل بقرية طوخ الأقلام بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ووصفوا عملية جني المحصول بأنها تحمل «الخير كله لهم ولأبنائهم».

وتعد الدقهلية من المحافظات المصنفة ضمن الـ10 محافظات الأوائل على مستوى الجمهورية فى إنتاج محصول البصل ذات الجودة العالية، وزادت نسبه المساحة المنزرعة هذا العام داخل المحافظة 35 ألف فدان بزيادة 10 أفدنة عن العام الماضي.

فرحة المزارعين بحصاد البصل بالدقهلية

وعبر الكثير من المزارعين عن فرحتهم بمحصول الخير، إذ يقول محمد إبراهيم - عامل في جني البصل - لـ«الوطن» «البصل من أهم المحاصيل التي يحتاجها كل بيت في مصر، ونسعد كثيرًا أثناء العمل في الجني لما يدرّه من مكاسب كبيرة على الجميع».

ويعيش محمد أجواء مميزة وفرحة جني البصل بالدقهلية، قائلا :«ده الخير اللي تعب فيه الفلاح كام شهر، علشان يخرج الناتج اللي واضح في الأرض، وتختلف البصلة من نوع لآخر في البلدي أو الإيطالي وغيرها من الأنواع».

التفاح الأحمر في أراضي البصل بالدقهلية

«التفاح الأحمر، يزين الأراضي، ونجمعه بكل حب لأنه خير لكل بيت» بتلك الكلمات عبرت دعاء السعيد - عاملة جني بصل بالدقهلية -، عن جمال البصل المصري والفرحة الكبيرة التي تدخل قلوب الأهالي أثناء جمعه.

أغاني الحصاد نتيجة النجاح

وتبدأ حنان متولي عملها من الساعات الأولى في حصاد البصل بقرية طوخ الأقلام، وسط ترديد أغاني خاصة بجني المحصول:«يوم عيد نغني ونفرح ونقضي وقت الحصاد في بهجة لأننا بنجني نتيجة التعب والخير طوال الموسم».

وشاركهم شعبان محمد أحد مزارعي أراضي البصل لـ«الوطن» في وصف حصاد البصل، قائلا:« أول حاجة نخلع البصل من الأرض وبعدها بيتم تجميعه وربطه في رابطة واحدة ونتركه على الأرض لمدة أيام تصل لأسبوع».

وأوضح: «بعد ذلك يتم جمعه ونقله إلى مكان كبير بالمنزل.. ثم فرزه على حسب الحجم، ونبدأ نبيعه أو نقل جزء منه إلى الثلاجات من أجل التصدير».