محافظ أسوان يتابع ميدانياً حصاد محصول القمح بقرية الحكمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الميدانية لموسم حصاد القمح بقرية الحكمة بمشروع وادي النقرة بمركز نصر النوبة بواقع 5 أفدنة.

الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها لتحقيق مصلحة المزارعين

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن مصر تسخر كل إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التي سيحصلون عليها في حالة التزامهم بتسليم محصول القمح، خاصة بعد زيادة سعر استلام الأردب لهذا العام، وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيها نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5، مُوضحاً بأن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة.

توريد 102 ألف طن من إجمالي المستهدف بواقع 366 ألف طن

وأشار إلى أنه جرى توريد 102 ألف طن قمح من إجمالي المستهدف بواقع 366 ألف طن، بعد أن تمت مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 أفدنة لهذا العام.

واختتم محافظ أسوان جولته التفقدية بتوزيع عقود التمليك الابتدائية لـ 8 قطع من الأراضي لصغار المزارعين بقرى مشروع وادي النقرة، كما حرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين، مُكلفاً المسؤولين بسرعة وضع الحلول الجذرية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.