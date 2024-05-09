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«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 21 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:51 م | الخميس 09 مايو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية أنّه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 21 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات