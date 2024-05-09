«مكافحة وعلاج»: نسبة متعاطي المخدرات انخفضت لـ1%.. ونقدم العلاج مجانا

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ القيادة السياسية اهتمت بملف مكافحة التعاطي والإدمان في مصر على مدار آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، عمل على أكثر من محور، أهمها محور الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة

وأضاف «وهبة»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنّ حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة بدأت عام 2019، وكانت نسبة التعاطي مخيفة إذ بلغت 8%، لكن الآن انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى 1%، مؤكدًا أنّه يتم العمل على استهداف جعل النسبة 0% عن طريق تكثيف الجهود وقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وتابع بأنّ قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يهدف إلى حماية أرواح الأبرياء وليس العصف بالموظفين، مشيرًا إلى أنّ القانون كان يضمن للموظف توفير علاجه ورعايته حتى إتمام شفائه مجانًا وفي سرية تامة، لافتا إلى أنّه تمّ الكشف على أكثر 136 ألف موظف على مدار 6 أشهر الماضية، وأكثر من 2000 موظف تقدموا للعلاج من تلقاء أنفسهم، ويتم علاجهم حاليا ومجانا وفي سرية تامة.