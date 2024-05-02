وزيرة التضامن: 20 ألف مريض تقدموا للعلاج من الإدمان بعد إطلاق حملة المخدرات

أكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الحملة الإعلامية التي أطلقها الصندوق تحت شعار «المخدرات هتجرك للنهاية، ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023»، فيما تلقى الخط الساخن ما يقرب من 20 ألف اتصال طلب علاج من الإدمان على مدار 20 يومًا من إطلاق الحملة، بما يمثل خمس أضعاف معدل طلبات العلاج المعتادة، في إشارة إلى قيمة وأهمية الإعلام بمختلف أدواته في مواجهة مشكلة التعاطي والإدمان.

وزارة التضامن

جاء ذلك، خلال إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2024، ومقارنتها بالسنوات الماضية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ‏

التضامن أنتجت أكثر من 100 فيلم وثائقي

وأوضحت «القباج» أنّ التضامن أنتجت أكثر من 100 فيلم وثائقي وتسجيلي في سبيل دعم الإعلام التنموي، ورسالته التنويرية الاجتماعية والثقافية، وقامت الوزارة خلال الأسبوع الماضي علي هامش مشاركتها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بالتجهيز الكامل لـ استوديو خاص بإنتاج الأفلام القصيرة والتسجيلية لصغار المبدعين، كما تعاونت منذ أيام مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لإتاحة السينما للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، في تجربة فريدة يتم استحداثها لأول مرة في سبيل دعم التذوق الفني لذوي الإعاقة، كما تم الاحتفال منذ أسابيع بإطلاق كتاب 100 فيلم للتضامن الاجتماعي، على هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي.