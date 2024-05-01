مدير «علاج الإدمان» يشيد بمسلسل المعلم: عمل على التوعية بقضية تعاطي المخدرات

أشاد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد أنه من الظواهر الإيجابية في التناول الدرامي لقضية التدخين وتعاطي المخدرات لعام 2024، هي تفاعل صناع الدراما وظهور خطوط درامية إيجابية تتناول القضية، وعرض أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع وعدم ظهور أي مشاهد تدخين أو تعاطي مواد مخدرة للأطفال.

الأعمال الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي المواد المخدرة

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024 وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024.