6 آيات صغيرة تساعدك على الحفظ.. اقرأها قبل المذاكرة

مع انطلاق ماراثون الامتحانات، يحتاج الطلاب إلى استيعاب أكبر قدر من المعلومات وحفظها سريعًا، الأمر الذي يبدو صعبًا للبعض، إلا ان هناك سورة قرآنية تساعدك على تحقيق تلك المعادلة الصعبة، والتي نصح بها الشيخ علي جمعة في أحد اللقاءات التلفزيونية على قناة cbc.

سورة تساعد على الحفظ قبل المذاكرة

يحتاج الطالب عادة لحفظ المعلومات سريعًا خاصة في وقت الامتحانات، لينصح الدكتور علي جمعة بقراءة هذه السورة، التي تساعد على الحفظ وتقوية الذاكرة، وذلك عبر قراءة ما تيسر من سورة الأعلى، وذلك عبر قراءة الأيات الأولي من السورة بداية من البسملة ومن ثم قولة تعالى «سبح اسم ربك الأعلى» وصولًا للأية «سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى» والعمل على تلاوتها 7 مرات، ومن ثم قراءة السورة بأكملها مرة واحدة ليشير أن هذه الطريقة مجربة وفعالة لتقوية الذاكرة والتي نقلها العديد من المشايخ وحرص العديد من الأشخاص على تجربتها وثبتت فعاليتها.

ومن الممكن العمل على تلاوة هذه السورة قبل بداية المذاكرة، للعمل على تقوية الذاكرة وتساعد على الحفظ سريعًا.

ونصح «جمعة» بضرورة تكرار ذلك الأمر على مدار 7 أيام أو 11 يوم، أي يكون عدد الأيام وترية، لتجد أثارها وبركتها على القارئ، وختم حديثه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل».