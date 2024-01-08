رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو «كبار العلماء»: حفظ القرآن له العديد من الفوائد أهمها تقوية الذاكرة

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:50 ص | الإثنين 08 يناير 2024
المصحف

المصحف

قال الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن علاج النسيان المعروف والمذكور هو حفظ القرآن الكريم بشكل جيد والاستمرار في المراجعة عليه دائما، مؤكدا حفظ كتاب الله تعالى له العديد من الخصائص ومن أهمها تقوية الذاكرة بشكل كبير للغاية.

دعاء للنسيان 

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر في تصريحات لـ«الوطن» أن أهل العلم طالبوا من ينسى كثيرا بأن يردد قول الله عزوجل(وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا).

ونصح الفقي من ينسى بأن يردد هذا الدعاء ونصه:« بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وأيضا ترديد دعاء «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك».

 

 

 

اقرأ المزيد:

قرى «القنطرة شرق» تودع «سنوات النسيان» بـ«مياه نظيفة ومدارس جديدة ومستشفيات ونقاط إسعاف»

7 آيات قرآنية لعلاج النسيان احرص على ترديدها.. ذاكرتك هتبقى حديد

محمود مسلم: «7 أكتوبر» يعيد القضية الفلسطينية إلى النور بعد مرحلة النسيان

محمود مسلم: الأزمة الحالية في غزة تخرج القضية الفلسطينية من فترة النسيان

روشتة التغلب على النسيان وضعف الذاكرة.. اعرفها قبل بدء الدراسة

أميمة طالب تستعد لطرح ألبوم «تذكر النسيان» بلمسات الموسيقار طلال

طرق علاج النسيان وعدم التركيز لدى الطلاب والأطفال.. جرَّب الألعاب العقلية
بقلم أحمد الشرقاوي