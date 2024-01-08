عضو «كبار العلماء»: حفظ القرآن له العديد من الفوائد أهمها تقوية الذاكرة

قال الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن علاج النسيان المعروف والمذكور هو حفظ القرآن الكريم بشكل جيد والاستمرار في المراجعة عليه دائما، مؤكدا حفظ كتاب الله تعالى له العديد من الخصائص ومن أهمها تقوية الذاكرة بشكل كبير للغاية.

دعاء للنسيان

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر في تصريحات لـ«الوطن» أن أهل العلم طالبوا من ينسى كثيرا بأن يردد قول الله عزوجل(وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا).

ونصح الفقي من ينسى بأن يردد هذا الدعاء ونصه:« بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وأيضا ترديد دعاء «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك».